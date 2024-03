Osmani i kërkon Escobarit që Serbia t’i ekstradojë kriminelët e Banjskës Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se bashkëpunimi me ShBA-në duhet të ketë bosht i veprimeve të insitucioneve të Kosovës. Osmani, pas takimit me emisarin e ShBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, kërkoi nga Serbia të ekstradojë në Kosovë terroristët e sulmit të Bajnskës. E para e shtetit duke folur për dialogun me Serbinë,…