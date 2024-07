Osmani: Garuesit tanë pavarësisht a fitojnë medalje, Kosova është me ta në çdo hap e në çdo sfidë

Përmes një postimi në Facebook, Osmani ka shkruar se në paraqitjet e deritashme në Lojërat Olimpike në Paris, Kosova demonstroi shpirt luftarak, profesionalizëm dhe këmbëngulje.

Sipas Osmanit, medalja e argjendtë e Distrias dhe duelet e tjera jashtëzakonisht sfiduese janë dëshmi e vendosjes së shtetit tonë në majat e sportit botëror.

“Dje, fati nuk ishte në anën tonë as në garat e xhudos e as në atë të boksit, pavarësisht punës së pareshtur e paraqitjes së jashtëzakonshme të sportistëve tanë. Teksa paraqitjet e tjera po i përcjellim nga Kosova, shpresoj që të gjithë garuesit tanë ta dijnë se pavarësisht se a fitojnë medalje apo jo, Kosova është me ta në çdo hap e në çdo sfidë”, ka shkruar Osmani.

Postimi i saj në Facebook: