Osmani: FSK-ja gjithmonë gati, gjithmonë në shërbim të atdheut
Presidentja e vendit, Vjosa Osmani ka ndarë pamje të Forcës të Sigurisë së Kosovës. Në një postim në Facebook, krahas pamjeve e para shtetit, ka theksuar se FSK-ka është gjithmonë gati në shërbim të atdheut. “Njësia e Operacioneve Speciale e FSK-së: gjithmonë gati, gjithmonë në shërbim të atdheut”, shkroi Osmani.
