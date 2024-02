Osmani flet për ndërmjetësin e BE, Lajçak: Pas zgjedhjeve në BE do të kemi komisionerë të rinj, zyrtarë të rinj, të cilët do ta marrin përsipër procesin e dialogut Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka treguar se Lajçak mundet të mos jetë ndërmjetës i dialogut Kosovë-Serbi. Ajo tha se me ardhjen e zgjedhjeve të reja në BE, do të ketë komisionerë të rinj, zyrtarë të rinj të cilët do ta marrin përsipër procesin e dialogut. Ndërsa Osmani bën të ditur se Lajçak e ka…