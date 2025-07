Osmani flet pas takimit konsultative me liderët e partive politike: Brenda 30 ditëve të arrihet një pajtim Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka folur pas takimeve veç e veç me liderët e partive politike lidhur me procesin e konstituimit të Kuvendit, pas Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese. Në takimet e para, Osmani është takuar me kryeministrin në detyrë dhe kryetar të Vetëvendosjes, Albin Kurti, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli…