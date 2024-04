Osmani flet në telefon me O’Brien: Diskutohen hapat e Kosovës për anëtarësimin në KiE

Siç ka shkruar ajo në platformën “X” me O’Brien kanë diskutuar për partneritetin me SHBA-në dhe hapat e mëtejmë të zbatimit të marrëveshjes së Brukselit.

”Një telefonatë produktive me O’Brien sot. Theksoi rëndësinë themelore të punës së bashku me aleatët tanë të SHBA-së në mbrojtjen e lirisë, pavarësisë dhe demokracisë sonë. Ne diskutuam gjithashtu hapat e Kosovës për anëtarësimin në KE dhe zbatimin e plotë dhe të shpejtë të marrëveshjes së Brukselit”, ka shkruar Osmani.

A productive call w/ @StateEUR O’Brien today. Emphasised the fundamental importance of working together with our U.S allies in defending our freedom, independence&democracy. We also discussed 🇽🇰’s strides for CoE membership & the full&swift implementantion of the Brussels agrmt. pic.twitter.com/FS600bfddu

Postimi i plotë:

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) April 1, 2024