Osmani flet me presidentin e Letonisë, diskutojnë për liberalizimin e vizave Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë të ditur se ka biseduar në telefon me homologun e saj të Letonisë, Egils Levits, si pjesë e konsultimeve të rregullta të saja me aleatë. “Diskutuam për marrëdhëniet bilaterale, urgjencën që të liberalizohen vizat për Kosovën dhe rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes për Ukrainën”. “Falënderuese për mbështetjen e…