Osmani: Femicidi është krizë kombëtare – asnjë grua nuk duhet të mbetet e pambrojtur

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar ashpër në Ditën Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave, duke e cilësuar femicidin si “një krizë kombëtare që po gërryen themelet e shoqërisë sonë”.
Ajo u ndal te rasti i rëndë në Gadime të Ulët, ku një grua u sulmua brutalisht nga ish-bashkëshorti, pavarësisht se kishte urdhër aktiv mbrojtjeje. Sipas saj, ky rast tregon dështimin e institucioneve për ta zbatuar ligjin në praktikë. “Kur një urdhër mbrojtjeje mbetet letër, atëherë rreziku bëhet realitet. Dhe realiteti na vret,” theksoi Osmani, transmeton lajmi.net.
Presidentja paralajmëroi se statistikat e dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave po jenë sinjale alarmante, dhe se reagimi institucional duhet të jetë i menjëhershëm e i vendosur. “Letrat nuk shpëtojnë jetë. Zbatimi, vendosmëria, reagimi pa vonesë – po!”, u shpreh ajo, duke nënvizuar se pas çdo rasti fshihet “një jetë e thyer” dhe “një fëmijë i traumatizuar”.
Në apelin e saj për veprim urgjent, Osmani kërkoi zero tolerancë ndaj dhunuesve dhe përgjegjësi të pakompromis nga të gjitha institucionet. “Askush që ushtron dhunë nuk duhet të ndihet i paprekshëm. Asnjë grua nuk duhet të mbetet e pambrojtur,” tha ajo, duke shtuar se çdo vonesë apo neglizhencë mund të jetë fatale.
