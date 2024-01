Osmani falënderon KFOR-in për shtimin e trupave në veri: Bashkë do të frenojmë çdo sulm të mundshëm të Serbisë Presidentja Vjosa Osmani është takuar me komandantin e KFOR-it, gjeneralmajor Özkan Ullutash. Ajo ka falënderuar KFOR-in për angazhimin e saj për siguri në Kosovë, transmeton lajmi.net. “Në veçanti, ajo shprehu mirënjohje për KFOR-in, i cili ka shtuar numrin e trupave të cilat po mbështesin institucionet e Kosovës në patrullim të kufirit me Serbinë, në veçanti…