Osmani e Sveçla në veri, dekoron policinë me Medalje Presidenciale për Siguri Presidentja e vendit, Vjosa Osmani së bashku me ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, në prag të ndërrimit të motmoteve, kanë vizituar policët në veri të vendit dhe në kampin ‘Belvedere’. Me anë të një shkrimi në Facebook, Osmani njofton se si shenjë të këtij vlerësimi, ka dekoruar njësi e zyrtarë policor me Medaljen…