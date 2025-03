Osmani e prerë kundër draft-Statutit të Asociacionit: Nuk mund ta kalojë kurrfarë testi në Gjykatën Kushtetuese

Statuti i tillë që bie në kundërshti me këto trija, nuk ka se si të hyjë në fuqi dhe as nuk besoj që do të mund të kalonte testin në GjK-së, e cila ka vendosur standardet në shumë nga këto tema brenda draft-Statutit. Siç janë kompetencat ekzekutive e shumë çështje tjera”, tha ajo, raporton Nacionale.

Presidentja e vendit, Vjosa Osmani është deklaruar para mediave pas takimit që pati me presidentin e Lituanisë.

Osmani me këtë rast është pyetur për vërejtjes e saj ndaj draft- Statusit të Asociacionit të Komunave të banuara me shumicë serbe që u tha t’ia ketë paraqitur emisarit të ri të BE-së, Peter Sorensen.

Osmani deklaroi se draft- Statuti si i tillë nuk është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe as standardet e Këshillit të Evropës, e për më tepër, as në përputhje me aktvendimin e Kushtetueses të vitit 2015.

“Në detaje prezantuam vërejtjen tona sa i përket draft-Statutit të propozuar nga BE. Dhe, ky ishte takim më shumë ku u njoftua rreth qëndrimeve tona sesa që morëm qëndrime nga ana e tij.Po flasim për draft-Statutin, çështje që unë personalisht besoj që nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës. Nuk janë në përputhje as me vlerat as me normat e BE-së, as me standardet e KiE-së pastaj. Dhe po ashtu nuk janë në përputhje me aktvendimin e Gjykatës Kushtetuese të vitit 2015”deklaroi Osmani.

Po ashtu Osmani tha se “Statuti i tillë që bie në kundërshti me këto trija, nuk ka se si të hyjë në fuqi dhe as nuk besoj që do të mund të kalonte testin në GjK-së, e cila ka vendosur standardet në shumë nga këto tema brenda draft-Statutit. Siç janë kompetencat ekzekutive e shumë çështje tjera”./Lajmi.net/