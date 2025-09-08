Osmani e Kurti festojnë bashkë golin e Kosovës ndaj Suedisë në “Fadil Vokrri”
Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani dhe Kryeministri në detyrë, Albin Kurti janë të pranishëm në ndeshjen e kombëtares së Kosovës ndaj Suedisë.
Kosova po fiton 2-0 ndaj Suedisë në “Fadil Vokrri”, me golat e Rexhbeçajt dhe Muriqit.
Te goli i parë i Rexhbeçajt, Presidentja Osmani dhe Kryeministri në detyrë, Kurti u panë duke festuar së bashku, madje duke u përqafuar.
Kjo ndeshje i takon kualifikimeve për Kampionatin Botëror të vitit 2026.