Osmani e Kurti festojnë bashkë golin e Kosovës ndaj Suedisë në “Fadil Vokrri”

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani dhe Kryeministri në detyrë, Albin Kurti janë të pranishëm në ndeshjen e kombëtares së Kosovës ndaj Suedisë. Kosova po fiton 2-0 ndaj Suedisë në “Fadil Vokrri”, me golat e Rexhbeçajt dhe Muriqit. Te goli i parë i Rexhbeçajt, Presidentja Osmani dhe Kryeministri në detyrë, Kurti u panë duke…

08/09/2025 22:17

Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani dhe Kryeministri në detyrë, Albin Kurti janë të pranishëm në ndeshjen e kombëtares së Kosovës ndaj Suedisë.

Kosova po fiton 2-0 ndaj Suedisë në “Fadil Vokrri”, me golat e Rexhbeçajt dhe Muriqit.

Te goli i parë i Rexhbeçajt, Presidentja Osmani dhe Kryeministri në detyrë, Kurti u panë duke festuar së bashku, madje duke u përqafuar.

Kjo ndeshje i takon kualifikimeve për Kampionatin Botëror të vitit 2026.

