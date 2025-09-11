Osmani e konsideron “politik” raportimin për shkollimin e vajzave: Mbrojtja ime s’e ka arrestuar gazetarin, u thash të mos i prekin me dorë
Presidentja është shfaqur sot në Presidencë në praninë e disa gazetarëve, të cilëve u kërkoi të mos i incizojnë vajzat e saj, një ditë pasi një kameraman i mediumit Paparaci u ndalua nga mbrojtja e saj e afërt. Paparaci ka publikuar një video duke mohuar se janë incizuar vajzat e saj, ndërsa Vjosa Osmani tha…
Presidentja është shfaqur sot në Presidencë në praninë e disa gazetarëve, të cilëve u kërkoi të mos i incizojnë vajzat e saj, një ditë pasi një kameraman i mediumit Paparaci u ndalua nga mbrojtja e saj e afërt.
Paparaci ka publikuar një video duke mohuar se janë incizuar vajzat e saj, ndërsa Vjosa Osmani tha se nuk ka qenë kërkesë e saj ndalimi i kameramanit, ndonëse në një reagim të djeshëm nuk e përmendi sjelljen e atyre që kujdesen për sigurinë e saj dhe të familjes. Këtë raportim, presidentja e konsideroi “politik”.
Osmani tha se vajzat e saj “mezi presin ditën që të shkojnë në shkollë pa përcjellje”.
“Incizimi i paautorizuar është vepër penale”, tha ajo, duke shtuar se te shkolla private ku vajzat e saj ndjekin mësimin, “ka qenë shenja që ndalohet incizimi i paautorizuar”.
Në një përpjekje për ta arsyetuar sjelljen, Osmani tha ndër tjerash: “Mos harroni se në këtë vend ka pasur vrasje për motive politike”.
Ajo tha se nuk është pyetur se ku e ndjekin mësimin vajzat e saj.
“Askush nuk më ka dërguar pyetje mua se ku i dërgon vajzat në shkollë”, tha ajo.
Prezenca e mbrojtjes, të cilën e quajti “profesionale”, tha se është “e përcaktuar me protokolle”.
“Kurrë nuk i kam sulmuar familjet e askujt. As kurrë nuk jam marrë me xhipat e askujt”, tha ajo.
Osmani tha se “kam përgjegjësi për veprimet dhe deklaratat e mia, jo të të tjerëve”.
Osmani ka thënë se mbrojtja e saj e afërt nuk e ka arrestuar asnjë gazetar, madje ajo ka kërkuar nga ta që “mos t’i prekin me dorë” gazetarët.
“Gënjeshtër tjetër është se kinse mbrojtja ime e afërt e ka arrestuar një gazetar. Unë vetë kam kërkuar nga mbrojtja ime e afërt që të mos i prekin me dorë. Ata nuk arrestojnë gazetarë, kanë qenë në kryerjen e detyrës zyrtare. Ju e dini se incizimi i paautorizuar është vepër penale, dhe një nga nenet kryesore në Kodin e Mediave të Shkruara është incizimi pa leje i fëmijëve nën moshën 18-vjeçare pa lejen e prindërve. Nuk kam asnjë informacion nga kush dhe si është arrestuar dhe nuk kam pasur asnjë kërkesë”.