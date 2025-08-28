Osmani dhe shefi i OSBE-së bisedojnë për pakicat në Kosovë
Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, Gerard McGurk, ka bërë të ditur se të enjten është takuar me presidenten Vjosa Osmani, me të cilën tha se ka biseduar për angazhimin ndaj komuniteteve jo shumicë në vend.
Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, Gerard McGurk, ka bërë të ditur se të enjten është takuar me presidenten Vjosa Osmani, me të cilën tha se ka biseduar për angazhimin ndaj komuniteteve jo shumicë në vend.
Në një postim në X, McGurk ka pohuar se ka shprehur mbështetjen e OSBE-së për funksionimin e mbështetjes ndaj komuniteteve në Kosovë.
“Me Komisioneren e Lartë të OSBE-së për Pakicat Kombëtare, Kamp, u takuam me presidenten Vjosa Osmani. Ne përsëritëm nevojën për një angazhim të vërtetë me komunitetet jo-shumicë për të nxitur besimin dhe shprehëm mbështetje për mekanizmat funksionalë për pjesëmarrje politike dhe publike, me një fokus të fortë në të drejtat gjuhësore dhe përfshirjen,” ka shkruar McGurk.
Pos Osmanit, McGurk gjatë ditës pati edhe një mori takimesh tjera. Ai pati diskutime edhe me shoqërinë civile të komuniteteve jo-shumicë dhe përfaqësuesit e medias për të diskutuar punën dhe sfidat e tyre.
OSBE për këtë shkroi në X: “Komisionerja e Lartë e OSBE-së për Pakicat Kombëtare, Kamp, nënvizoi rolin e tyre jetësor në promovimin e përfshirjes, dialogut, besimit dhe amplifikimin e zërave të komunitetit në Kosovë.”
McGurk u takua me përfaqësues nga Avokati i Popullit, Basri Kastrati dhe Majlindë Sinani Lulaj, dhe rektorin e Universitetit të Prishtinës, Arben Hajrullahu: “Në fokus të bisedës ishte komuniteti dhe të drejtat për gjuhën, kohezionin social dhe programin e Ballkanistikës.”
Po ashtu, McGurk u takua me përfaqësuesit e Listës Serbe dhe Demokracia Serbe për të diskutuar situatën e serbëve të Kosovës. I pranishëm aty ishte edhe Komisionerja e Lartë të OSBE-së për Pakicat Kombëtare, Kamp.
“Kamp theksoi nevojën për përfaqësim efektiv politik dhe angazhim aktiv të komunitetit për të mbrojtur përfshirjen e komunitetit,” thuhet në X nga OSBE-ja.