Osmani dhe Kurti do të mbajnë takim një orësh me sekretarin amerikan, Antony Blinken Ora 16 e 30 do të shënojë takimin ndërmjet sekretarit amerikan Antony Blinken me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti, i pari takim i përbashkët i këtij formati në Departamentin e Shtetit, në Washington D.C. Osmani ka thënë se në takim do të fokusohet në thellimin e partneritetit strategjik me SHBA, duke adresuar sfidat…