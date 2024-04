Osmani dekoron me Urdhrin “Hero i Kosovës” pjesëtarin e Brigadës138 “Agim Ramadani” Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka dekoruar me Urdhrin “Hero i Kosovës”, pjesëtarin e Brigadës 138 “Agim Ramadani”, italiano-hebre, Francesco Guiseppe Bider. Ky dekorim u dha me motivacionin për trimërinë dhe sakrificën për lirinë e Kosovës. “Në kuadër të aktiviteteve të manifestimit tradicional “Ditët e Shqipes’2024”, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka dekoruar…