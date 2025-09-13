Osmani dekoron Barduanin me Medaljen Presidenciale Ushtarake

Presidentja Vjosa Osmani ka dekoruar komandantin e KFOR-it, Enrico Barduanin me Medaljen Presidenciale Ushtarake. Osmani ka thënë se Barduani gjatë mandatit të tij në krye të KFOR-it, ka dhënë kontribut të çmuar për paqen dhe sigurinë në Kosovë dhe në rajon. “Në shenjë falënderimi për këtë shërbim të vyer, javën që shkoi, Presidentja Osmani e…

13/09/2025 14:31

Presidentja Vjosa Osmani ka dekoruar komandantin e KFOR-it, Enrico Barduanin me Medaljen Presidenciale Ushtarake.

Osmani ka thënë se Barduani gjatë mandatit të tij në krye të KFOR-it, ka dhënë kontribut të çmuar për paqen dhe sigurinë në Kosovë dhe në rajon.

“Në shenjë falënderimi për këtë shërbim të vyer, javën që shkoi, Presidentja Osmani e dekoroi atë me Medaljen Presidenciale Ushtarake, një simbol i mirënjohjes së popullit tonë dhe i përkushtimit të pandërprerë të NATO-s për paqe dhe siguri afatgjate”, thuhet në njoftimin e Presidencës.

