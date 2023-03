Osmani deklarohet për takimin e 18 marsit: Nuk pres shumë nga Serbia, s’ka sinjale për ndryshim

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani është deklaruar në lidhje me takimin e 18 marsit që pritet të zhvillohet në Ohër, në mes kryeministrit Albin Kurti si dhe presidentit serb, Aleksandar Vuciq.

Osmani tha se nuk pret shumë nga ana e Serbisë në këtë takim, por shpreson në komunitetin ndërkombëtar.

Osmani gjithashtu theksoi se presidenti serb nuk ka ndryshuar qëndrim, e as nuk ka dhënë sinjale se do të ndryshojë, e që sipas saj kjo nukë shtë asgjë e re dhe se kjo ka nddohur në këto 12 vite të dialogut.

“Pritjet tona janë që natyrisht ky do të jetë një takim ku Kosova do të angazhohet më shumë, ku do të jap komentet e veta, propozimet e veta, gjithsecila prej tyre kontribuon për paqen në rajon.Këto pritje janë pritje që varen nga ne. Unë nuk mund të tregoj se si mund të sillet Serbia sepse deri sot ata nuk kanë dhënë ndonjë një kontribut, qoftë për arritje të marrëveshjes, qoftë për stabilitet e paqe në rajon. Presidenti serb jep sinjale që ata nuk ka ndryshuar dhe nuk e kanë ndërmend të ndryshojnë, kontributi i tyre i vetëm në proces ka qenë obstruksioni dhe kjo nuk është as gjë e re, kjo ka ngjarë në këto 12 vite të dialogut”,tha Osmani.

Gjithashtu ajo tha se gjysma e marrëveshjeve nuk janë zbatuar nga ana e Serbisë.

“Nuk kemi pritje të mëdha nga ana e Serbisë, shpresa ime është që komuniteti ndërkombëtar do të fokusohet me një presion në raport me Serbinë në mënyrë që të bindet Serbia që data 18 mars në Ohër është një momentum i rëndësishëm në procesin e dialogut, që do të zgjidhen shumë çështje të cilat pastaj e hapin rrugën drejt njohjes reciproke”,shtoi ajo./Lajmi.net/