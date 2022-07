Osmani, Blinkenit: Amerika shpëtoi jetën e popullit tonë, raporti me SHBA është ekzistencial Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka marrë fjalën në takimin me sekretarin amerikan të shtetit, Antony Blinken. Ajo ia ka kthyer falënderimet Blinkenit duke iu drejtuar me fjalët se “popullin e Kosovës e ka shpëtuar Amerika”, shkruan lajmi.net. “Më lejoni të filloj me një falënderim në emër të të gjithë popullit të Kosovës, jetën e…