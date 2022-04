Osmani bisedon me presidenten e Parlamentit Evropian për situatën në Ukrainë dhe rajon

Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Osmani ka thënë se në diskutimin virtual me Metsolan, kanë diskutuar për rreshtimin e palëkundur të Kosovës me veprime kundër luftës së Rusisë në Ukrainë, transmeton lajmi.net.

“Unë i bëra të ditura edhe burimet e destabilitetit në rajonin tonë. Ne e vlerësojmë mbështetjen e Parlamentit Evropian për rrugën e integrimit evropian për Kosovën”, ka shkruar Osmani.

Postimi i plotë:

In a discussion w/ @EP_President Metsola I stressed 🇽🇰 steadfast alignment with 🇪🇺 actions against Russia’s war in 🇺🇦. I also noted the sources of instability in our region.

We value @Europarl_EN’s staunch support for 🇽🇰 progress & 🇪🇺 path.

Agreed visa lib. is a must for 🇽🇰! pic.twitter.com/DBBObBQrzC

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) April 5, 2022