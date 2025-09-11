Osmani bënë lidhje të “pahijshme” mes Radoiçiqit dhe gazetarëve: Ka pasur plane për grushtshtet – e dinë ata, që e kanë mizën mas veshi
Presidentja Vjosa Osmani ka reaguar ashpër ndaj mediave.
Osmani gjatë konferencës ka thënë se gjatë hetimeve ka pasur bashkëpunëtorë të Radoiçiqit, duke aluduar në gazetarë.
Madje, ajo tha se ka pasur plane për grushtshtet.
“E para nuk janë hetuar gazetarët. Është hetuar tjetër kush, janë hetuar Radoiçiqiat. Kur hetohen Radoiçiqiat, dalin bashkëpunëtorët e tyre. Dhe natyrisht që institucionet tona të sigurisë e kanë detyrë shtetërore, morale, ligjore, që të hetojnë deri në fund çdo bashkëpunim që ka rrezikuar Kosovën, përfshirë plane për grushtshtet, rrezikime të ndryshme që i bëhen Kosovës. Pastaj kanë dalur shumë prova. Institucionet e sigurisë po vazhdojnë hetimet. E dinë ata kush janë, e kanë mizën mas veshi”, ka theksuar Osmani. /Lajmi.net/