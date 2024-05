Osmani bën bisedë telefonike me presidentin gjerman, tregohen detajet e telefonatës

Osmani tha se anëtarësimi i Kosovës në KiE është i rëndësisë së madhe, duke thënë se kjo është vetëm fitore për të drejtat e njeriut.

“Dje fola me presidentin gjerman Frank-Walter Steinmeier për të diskutuar anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.

Theksova rëndësinë kritike për përfundimin me sukses të këtij procesi, për të siguruar që të gjithë qytetarët tanë të përfitojnë sa më shpejt nga instrumentet e Këshillit.

Anëtarësimi ynë nuk do të ishte vetëm një fitore për të drejtat e njeriut në Kosovë, por edhe një fitore për kontinentin tonë dhe vlerat mbi të cilat ai qëndron fuqishëm.”- shkruar Presidentja në “X”. /Lajmi.net/

Yesterday, I spoke with German President Frank-Walter Steinmeier to discuss Kosovo’s membership in the @CoE.

I emphasized the critical importance for the successful conclusion of this process, to ensure that all our citizens benefit from the Council’s instruments as soon as… pic.twitter.com/XB82jnDx9b

— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 15, 2024