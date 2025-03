Osmani: BE-ja të heq masat e padrejta ndaj Kosovës, të gjendet mënyra për statusin e vendit kandidat për Republikën tonë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani sot pas takimit me Presidentin e Letonisë Edgars Rinkēvičs kanë mbajtur një konferencë për media.

Osmani në atë konferencë ka thënë se e ardhmja e Kosovës në Bashkimin Evropian nuk është jetike vetëm për ne si Kosovë, por mbetet parakusht edhe për një Evropë të lirë, të fortë dhe në paqe.

“Kosova po i prin me përgjegjësi të lartë reformave të nevojshme në këtë rrugëtim, dhe shquhet tashmë për përafrimin e saj të plotë, 100% me politikën e jashtme të BE-së. Për më tepër, në Kosovë gjeni edhe nivelin më të lartë të besueshmërisë karshi BE-së, që gjithnjë në çdo fazë është mbi 90%. Andaj, është edhe koha që me prioritet të largohen masat e padrejta që BE i ka akoma në fuqi ndaj Kosovës, dhe po ashtu sa më shpejtë që të gjendet metoda, të gjendet mënyra dhe rruga përpara për statusin e vendit kandidat për Republikën tonë”, ka thënë Osmani.

Ajo ka thënë se Letonia sot është një partnere e fuqishme e Kosovës, pasi që kanë përkrahur jo vetëm procesin shtetndërtimit të Kosovës por edhe anëtarësimin e saj në organizata ndërkombëtare dhe fuqizimin e shtetësisë sonë nëpërmjet ndërtimit të shtyllave të fuqishme të shtetit. P

“I nderuar president, Letonia e kupton më së miri pozicionin e Kosovës duke qenë se të dy vendet tona kanë një të kaluar të dhimbshme dhe shumë të vështirë por po ashtu kufizohemi me shtete fqinje agresore. Mirëpo, sikurse Letonia ashtu edhe Kosova jemi të përkushtuara thellë për vlerat euroatlantike, për parimin e fqinjësisë së mirë gjithnjë duke ruajtur sovranitetin dhe integritetin tonë territorial. Andaj, edhe roli i Letonisë si avokuese e vazhdueshme e integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike por edhe në organizata siç është Këshilli I Evropës, është i një rëndësie të veçantë. Kosova në të vërtetë ka nevojë për kampionë, sikurse ju që do t’I prin përpara rrugëtimit tonë evropian, dhe ne e vlerësojmë fort faktin se në mesin e këtyre kampionëve jeni edhe ju”, ka shtuar Osmani. /Lajmi.net/