Osmani: Anëtarësimi në NATO është më urgjent se integrimi evropian
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se anëtarësimi në NATO është më urgjent se integrimi evropian, gjatë një interviste për Politico gjatë qëndrimit të saj në Gjermani. “Për të qenë shumë e sinqertë me ju, unë e shoh anëtarësimin në NATO edhe më urgjent sesa integrimin evropian,” tha Osmani, duke theksuar se siguria e Kosovës dhe rajonit varet nga ky hap.
Ajo theksoi se hyrja në NATO është jetike për stabilitetin në Ballkan. “Për ne, të jemi në NATO do të thotë të jemi të sigurt,” u shpreh presidentja, duke përmendur rreziqet nga aktorët destabilizues. “Përsëri, Serbinë dhe natyrisht Rusinë. Mendoj se Rusia ka një interes afatgjatë për të destabilizuar Ballkanin Perëndimor… sa më shumë territor të NATO-s të ketë në Ballkanin Perëndimor, aq më shumë ata do të hezitojnë të krijojnë ‘zjarre të vogla’ të reja”, shtoi ajo.
Osmani tha se Kosova tashmë i përmbush kriteret për anëtarësim. “Ushtria jonë është ndërtuar dhe trajnuar në përputhje të plotë me standardet e NATO-s… Po planifikojmë ta dyfishojmë këtë përpjekje në katër vitet e ardhshme. Do ta arrijmë nivelin 4% më shpejt sesa shumë shtete anëtare të NATO-s.”
Ajo vuri në dukje se investimet me partnerët e NATO-s në industrinë e mbrojtjes janë rritur ndjeshëm. “Kemi një popullsi të re, me shumë aftësi, përfshirë edhe në industrinë e mbrojtjes, ku po investojmë shumë.”
Duke folur për procesin e integrimit evropian, presidentja tha se ai nuk duhet të mbetet peng i debateve të brendshme brenda BE-së. “Nëse presim që reforma e BE-së të ndodhë para zgjerimit, mund të duhen dekada,” tha Osmani, duke shtuar se “reforma dhe zgjerimi mund të ecin paralelisht”.
Ajo paralajmëroi se bllokimi i zgjerimit përbën rrezik. “Nëse e lëmë zgjerimin në dhomën e pritjes, kjo mund të jetë një ftesë për destabilizim, veçanërisht në Ballkanin Perëndimor.”
Presidentja e Kosovës përsëriti se vendi ka qenë i përqendruar plotësisht në kursin euroatlantik. “Kosova ka qenë gjithmonë e përqendruar në rrugën e integrimit evropian, pa shikuar kurrë në anë tjetër, dhe nuk angazhohet me ato që e quan ‘fuqi të këqija’ si Rusia, Kina apo Irani.” Ajo theksoi se Kosova është “100% e përputhur” me Politikat e Përbashkëta të Jashtme dhe të Sigurisë së BE-së dhe se “97% e popullsisë është pro-evropiane”.
Megjithatë, Osmani shfaqi pakënaqësi me ngecjen e procesit të anëtarësimit. Ajo kujtoi se aplikimi i Kosovës “është dorëzuar në dhjetor 2022”, por “deri në dhjetor 2025 nuk është shqyrtuar”. Sipas saj, Kosova “nuk kërkon bamirësi apo rrugë të shkurtra, por respekt dhe pranimin e punës së saj të kujdesshme”.
Ajo theksoi se potenciali i Kosovës nuk duhet nënvlerësuar. “Kosova nuk duhet parë më si barrë. Ne kemi popullsinë më të re në Evropë, të aftë teknologjikisht, shumëgjuhëshe… janë brilantë.” Osmani shtoi se Ballkani Perëndimor i qëndrueshëm është interes strategjik i Evropës: “Ballkani Perëndimor që nuk është i qetë… do të thotë një Evropë që nuk është e qetë.”
Presidentja shfaqi besimin se Gjermania mund të luajë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e një procesi të drejtë zgjerimi. “Besoj se kancelari Merz është njeri i veprimit… Por na takon edhe neve ta bindim se kjo është diçka nga e cila Gjermania dhe vendet anëtare të BE-së mund të përfitojnë.”