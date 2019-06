OSBE mesazh politikës: Dënojmë dhunën, të punohet për dialog e zgjedhje paqësore

Në reagimin e tyre të përbashkët nuk mungon as thirrja për dialog mes palëve, ndërsa ri-përsërisin faktin se zgjedhjet e 30 qershorit duhet të zhvillohen në një klimë paqësore. Ata bëjnë thirrje për zbatim të ligjit dhe respektim të vlerave demokratike.

Sipas tyre, cdo akt i dhunshëm do të dëmtonte reputacionin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.

Deklarata e plotë:

“OSBE ka ndjekur nga afër ngjarjet dhe ka nxitur vazhdimisht të gjithë aktorët relevantë që të angazhohen në një politikë konstruktive, të respektojnë proceset demokratike të vendit dhe të tregojnë përmbajtje. Tani, më shumë se kurrë, është e domosdoshme që aktorët shqiptarë të punojnë së bashku për të thyer bllokimin aktual, për t’u angazhuar në dialog pa parakushte dhe për të siguruar që zhvillimi i zgjedhjeve të dielën të jetë paqësor. Ne i nxisim të gjitha palët e interesuara që të mbështesin sundimin e ligjit, të respektojnë rolet kushtetuese të institucioneve përkatëse demokratike dhe të drejtat themelore dhe të shmangin dhunën; të dy kryesit dhe nxitësit e akteve të dhunshme duhet të jenë të përgjegjshëm. Ne gjithashtu u bëjmë thirrje institucioneve të zbatimit të ligjit që të përdorin masa proporcionale.

Duke pranuar të drejtën e shqiptarëve për mjete paqësore të protestës, OSBE dënon ashpër sulmet e fundit të dhunshme që synojnë organet përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve në komunat anembanë Shqipërisë, duke dëmtuar shkollat ​​dhe materialet e votimit. Të gjitha kontradiktat politike dhe administrative duhet të zgjidhen në përputhje me sundimin e ligjit dhe proceset ligjore. Çdo përpjekje për të prishur procesin demokratik përmes veprimeve të dhunshme ndalon përparimin e Shqipërisë dhe njollos reputacionin ndërkombëtar të vendit. Çdo shkelje ligjore lidhur me zgjedhjet, duke përfshirë blerjen e votave, shpërdorimin e burimeve publike dhe ushtrimin e presionit lidhur me zgjedhjet për punonjësit e sektorit publik, duhet të rezultojë me pasoja të përshtatshme ligjore. Duke pasur parasysh përparimin e vendit në fushat kryesore gjatë viteve të fundit, të shprehura me miratimin unanim nga të 56 vendet e tjera pjesëmarrëse për ofertën e Shqipërisë për të kryesuar OSBE-në në vitin 2020, ne jemi të bindur se Shqipëria do të jetë në gjendje të bëjë përparim nëse një ndjenjë e pjekur e përgjegjësisë lidhur me përparimi i vendit dhe reputacioni nxiten në vend.

Si gjithmonë, OSBE-ja është e gatshme – si përkrahës dhe mik – të punojë me institucionet kombëtare drejt avancimit të prioriteteve të vendit, në fund të fundit në interes të të gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Pas 30 qershorit, OSBE do të mbështesë fuqishëm përpjekjet e riforcuara drejt reformës në vend, duke përfshirë edhe atë në lidhje me gjyqësorin, sipas kërkesave dhe aspiratave të popullit shqiptar “.