OSBE i reagon Qeverisë: Respektimi i vendimeve të Gjykatave është thelbësor për ruajtjen e ndarjes së pushteteve

Ky reagim i OSBE që vjen pas një sulmi të djeshëm të Qeverisë së Kosovës ndaj Gjykatës Supreme, shton tutje se respektimi ndaj vendimeve të Supremes dhe Gjykatës Kushtetuese, mbetet thelbësor për ruajtjen e sundimit të ligjit dhe ndarjes së pushteteve.

“OSBE-ja është e gatshme të vazhdojë të mbështesë institucionet e Kosovës në forcimin e praktikave demokratike dhe ndërtimin e besimit publik.”, thuhet në reagim.

The OSCE Mission underscores the importance of safeguarding the independence and integrity of the judiciary as a cornerstone of Kosovo’s democratic system. 1/3

— OSCE Kosovo (@OSCEKosovo) July 16, 2025