OSBE e përshkruan rastin e vrasjes së 21 vjeçares në Ferizaj si femicid

OSBE ka përgëzuar reagimin e policisë, dhe rastin e kanë quajtur femicid.

“Të tmerruar dhe të pikëlluar nga vrasja e një gruaje 21-vjeçare dhe plagosja e një djali 15-vjeçar sot në Ferizaj. Ne e përgëzojmë Policinë e Kosovës për arrestimin e menjëhershëm të një të dyshuari për atë që duket të jetë një femicide”, thuhet në reagimin e OSBE-së.

Horrified & saddened by the murder of a 21-yr woman & injury of a 15-yr boy today in Ferizaj/Uroševac. We commend @Kosovo_Police for swiftly arresting a suspect in what appears to be a femicide. The Mission will continue working relentlessly w/ our partners to fight GBV and DV.

