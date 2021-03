Osasuna – Barcelona, formacionet zyrtare

Osasuna do ketë punë me Barcelonën në kuadër të xhiros së 26-të të La Ligas.

“Blaugranët” kanë rikuperuar formën e mirë në ndeshjet e fundit dhe gjenden në pozitën e dytë me 53 pikë, pesë më pak se lideri, Atletico Madrid, të cilët do të ndeshen me Real Madridin, transmeton lajmi.net.

Osasuna mban pozitën e 13-të me 28 pikë.

Për Barçën nuk do jenë të gatshëm, Pique, Araujo, Coutinho, Fati dhe Roberto.

Formacionet zyrtare të klubeve./Lajmi.net/

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Lenglet, Umtiti, Dest, Busquets, De Jong, Pedri, Jordi Alba, Griezmann, Messi.

Osasuna:Herrera, Vidal, Garcia, Torres, Barja, Garcia, Calleri, Aridane, Torro, Moncayola, Sanchez.