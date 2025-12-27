Orteku në Greqi vret katër alpinistë
Katër alpinistë kanë vdekur pasi u goditën nga një ortek në Greqinë qendrore, thanë shërbimet e shpëtimit.
Aksidenti ndodhi në malet Vardousia në rajonin e Fokidës, raportoi e përditshmja Kathimerini, duke cituar shërbimet e shpëtimit.
Të tre burrat u raportuan fillimisht të zhdukur të enjten në mbrëmje, pasi u nisën nga fshati Athanasios Diakos për t’u ngjitur në malin Korakas, i cili është rreth 2,500 metra mbi nivelin e detit.
Të premten, ekipet e shpëtimit gjetën trupat e tre burrave, si dhe trupin e një gruaje në të tridhjetat, e cila fillimisht nuk ishte raportuar e zhdukur dhe besohet të ketë qenë partnerja e njërit prej alpinistëve të vdekur, raportoi Kathimerini.
Të katër burrat u gjetën afër njëri-tjetrit, duke sugjeruar se u kapën në befasi nga orteku dhe nuk kishin asnjë shans për të shpëtuar. Shpëtuesit thanë se të dy burrat ishin alpinistë me përvojë, gjë që fillimisht ngriti shpresat se grupi mund të kishte gjetur strehim.
Megjithatë, kërkimet janë penguar nga terreni i pjerrët dhe i rrezikshëm, i përkeqësuar nga kushtet e këqija të motit. Operacioni për nxjerrjen dhe transportimin e katër trupave poshtë malit pritet të kryhet sot.