Orlando përkrah miratimin e Konventës së Stambollit

Ambasadori Orlando ka përgëzuar popullin e Kosovës për miratimin e kësaj konventën e cila ka për qëllim parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave.

Orlando ka shpërndarë një postim të kryetares së kuvendit të Kosovës, Vjosa Osmanit e cila njoftoi për miratimin e Konventës së Stambollit.

“Unë me kënaqësi bashkohem me kolegët e mi ndërkombëtarë për të përgëzuar ngrohtësisht popullin e #Kosovës për miratimin unanim nga Asambleja të ndryshimit kushtetues që përfshin Këshillin e Konventës së Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave. Kjo është rruga!”, ka shkruar ambasadori Orlando në Twitter.

I gladly join my intl colleagues in congratulating warmly the people of #Kosovo for the unanimous adoption by the Assembly of the constitutional amendment incorporating the Council of #Europe Convention on preventing & combating violence against women. This is the way!

🇮🇹🇪🇺🇽🇰 https://t.co/lIKGwMpSSg

— Nicola Orlando (@nicolaorlando) September 30, 2020