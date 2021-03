Orlando: Grupi i parë simbolik i vaksinave antiCOVID-19 mbërriti në Kosovë, por duhet bërë shumë më shumë

Ai nëpërmjet një shkrimi në twitter ka thënë se Itali deh TeamEurope janë ndër mbështetësit kryesor financiar të kësaj përpjeke në të gjithë botën. Orlando thekson se do të vazhdojnë të punojnë me autoritetet vendore derisa të gjithë të jenë të sigurtë.

“Mbrëmë, grupi i parë simbolik i vaksinave kundër COVID19 nga Covax mbërriti në Kosovë. Duhet bërë shumë më shumë dhe do të bëhet. Italia dhe TeamEurope janë ndër mbështetësit kryesorë financiarë të kësaj përpjekjeje në të gjithë botën dhe do të vazhdojnë të punojnë me autoritetet vendore derisa të gjithë të jenë të sigurt”, ka shkruar Orlando.