Orkestrim votash apo jo, deputeti që deponoi ankesën në Kushtetuese: Gjykata do ta konstatojë Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Liberale Egjiptiane, Veton Berisha, ka komentuar çështjen e deponisë së ankesës në Kushtetuese, lidhur me vendimin për orkestrimin e votave nga Lista Serbe. Berisha u tregua i matur duke thënë se Gjykata Kushtetuese do të jetë ajo që do ta konstatojë ankesën që derivoi nga vendimi…