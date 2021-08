Modelja ka marrë vëmendje me paraqitjen e saj plot stil.

E veshur me veshje glamuroze, Oriola Marashi ka venë në dukje hiret e saj të bukura, shkruan lajmi.net.

Bukuroshja shihet e veshur me një fustan me ngjyrë të zezë paksa të tejdukshëm dhe me dekolte të hapur.

Oriola, e ka kombinuar dukjen e rregulluar me makijazh dhe flokët e saj të cilat i ka hedhur në njërën anë të krahëve.

Imazhet ajo i ka shkrepur në një restaurant dhe nuk dihet se kush ka qenë shoqëruesi i modeles./Lajmi.net/