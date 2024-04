Organizohet “Java Ndërkombëtare e Kadetëve” në FSK

Sot mbahet aktiviteti ‘Java Ndërkombëtare e Kadetëve” në objektin e Akademisë së Mbrojtjes në Kazermën “Adem Jashari” në Prishtinë.

“Përveç kadetëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës pjesë e këtij aktiviteti gjatë kësaj jave do jenë edhe kadetë nga: Kanada, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia, me ç ‘rast do të shkëmbejnë eksperiencat dhe përvojat ushtarake të shteteve të tyre”, thuhet në njoftimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës