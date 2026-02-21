Organizatat ndërkombëtare të gazetarëve i kërkojnë Kurtit dhe Haxhiut financim të mjaftueshëm për RTK-në për të garantuar pavarësinë
21/02/2026 17:48
Një grup organizatash ndërkombëtare që mbrojnë gazetarët dhe lirinë e medias, përfshirë ECPMF, IPI, EFJ, Reporterët pa Kufij, Indeksin mbi Censurën dhe OBCT, kanë shprehur shqetësim për buxhetin e pamjaftueshëm të Radio Televizioni i Kosovës dhe kanë bërë thirrje urgjente ndaj institucioneve të Kosovës për të respektuar detyrimet ligjore.