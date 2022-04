Organizata më e madhe islamike në botë u bën thirrje shteteve anëtare ta njohin Kosovën

Osmani, me anë të një postimi në llogarinë zyrtare në ‘Twitter’, ka thënë se presin bashkëpunim me shtetet anëtare të kësaj organizate, shkruan lajmi.net.

“E mirëpres dhe e përgëzoj rezolutën e OBI, e cila u bën thirrje anëtarëve që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e pakthyeshme të Republikës së Kosovës, ta bëjnë këtë dhe të mbështesin anëtarësimet e Kosovës në organizatat ndërkombëtare”, thuhet në postimin e Osmanit. /Lajmi.net/

I welcome &commend the @OIC_OCI resolution calling on members that are yet to recognize the irreversible independence of the Republic of Kosovo to do so, & supporting 🇽🇰 memberships to intl’ organisations.

We look forward to working with member states to foster closer relations. pic.twitter.com/u69pDOvg98

