Orbani takohet sot me Trumpin, të cilin e mbështet në zgjedhjet e nëntorit Kryeministri i Hungarisë, Viktor Orban, do të takohet me Donald Trumpin në resortin luksoz të ish-presidentit amerikan në Florida më 8 mars. Lideri hungarez e ka shprehur mbështetjen e tij për “mikun e mirë” Trump në zgjedhjet presidenciale të nëntorit në Shtetet e Bashkuara. Orban, mbase përkrahësi më i madh i Trumpit në Evropë, ka…