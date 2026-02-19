Orav uron Ramazanin: Kjo kohë vetëreflektimi ju sjelltë shëndet, shpres dhe unitet juve dhe të dashurve tuaj
Ambasadori i BE-së në Kosovë, Aivo Orav ka uruar muajin e shenjtë të Ramazanit të gjithë besimtarëve myslimanë në Kosovë.
Ai ka uruar një muaj të qetë dhe të bekuar të Ramazanit.
“Kjo kohë vetëreflektimi, ripërtëritjeje shpirtërore dhe solidariteti me ata që kanë nevojë ju sjelltë shëndet, shpresë dhe unitet juve dhe të dashurve tuaj”, tha Orav. /Lajmi.net/
