Orav dhe Hovenierin, flasin përmes telefonit për situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë Shefi i ri i zyrës së BE-së në Kosovë, Aivo Orav, ka zhvilluar së fundmi një telefonatë me ambasadorin e ShBA-së në vendin tonë, Jeffrey Hovenier. Në një postim në “X”, Orav bëri të ditur se me Hovenierin foli për situatën aktuale politike në Kosovë. “Një telefonatë shumë e dobishme me ambasadorin amerikan në Kosovë,…