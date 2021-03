Orari i shortit të Ligës së Kampionëve

Nesër do të tërhiqet shorti i ndeshjeve çerekfinale të Ligës së Kampionëve.

Nesër me datën 19.03.2021 në Nyon të Zvicrës do të tërhiqet shorti që do përcaktojë duelet në çerekfinale të Ligës së Kampionëve, transmeton lajmi.net.

Shorti do fillojë të tërhiqet në orën 12:00 sipas kohës tonë dhe do të shfaqet live në uebfaqen e UEFA-së.

Si funksionon shorti?

Tetë skuadrat që kanë siguruar kualifikimin do të futen në një vazo ku do të fillojë tërheqja e çifteve.

Skuadrat që kanë siguruar kualifikimin janë: Borussia Dortmund, Bayern Munchen, Real Madrid, Chelsea, Porto, PSG, Man City dhe Liverpool.

Orari i ndeshjeve të të çerekfinales, gjysmëfinales dhe fianles.

Çerekfinalet

Ndeshjet e para: 6/7 prill

Ndeshjet e dyta: 13/14 prill

Gjysmëfinalet

Ndeshjet e para: 27/28 Prill

Ndeshjet e dyta: 4/5 maj

Finalja

E Shtunë 29 Maj (Stadiumi Olimpik Atatürk, Stamboll)./Lajmi.net/