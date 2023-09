Orari dhe Grupi i Kosovës në “Heraklion 2023” Nga 9 deri më 16 shtator do të zhvillohen lojërat mesdhetare në rërë “Heraklion 2023”. Për herë të parë Kosova do të garojë në 3×3, te meshkujt dhe femrat. Kosova te meshkujt është në grup me Greqinë, Kroacinë dhe Maqedoninë Veriore, kurse femrat me Tunizinë dhe Kroacinë. Te meshkujt marrin pjesë gjashtë shtete, kurse te…