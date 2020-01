Oqeani Paqësor gjithnjë e më ‘i thartë’, ja çfarë ndodh me gaforret

Gaforrja është jetike për peshkimin tregtar në Paqësorin veri-perëndimor, por nivelet më të ulëta të pH-së po shkatërrojnë mbështjellësin e saj të fortë, i cili mbron organet e brendshme, duke dëmtuar organet e saj sensuale, ka gjetur një studim i ri, raporton CNN.

“Nëse aciditeti tashmë ka filluar të ndikojë në gaforre, ne duhet t’i kushtojmë shumë më tepër vëmendje përbërësve të ndryshëm të zinxhirit ushqimor para se të jetë vonë,” tha biologu Nina Bednarsek nga Projekti i Kërkimit të Ujërave në Bregdetin e Kalifornisë Jugore.

Nivelet më të ulëta të pH filluan të gërryenin mbrojtësin e gaforreve, të cilat mund të dëmtojnë aftësinë e tyre për t’iu shpëtuar grabitqarëve.

Aciditeti i rritur gjithashtu dëmton organet e tyre shqisore, pa të cilat gaforret nuk mund të lëviznin dhe do të kenë vështirësi në not dhe për të kërkuar ushqim.

Niveli i aciditetit po rritet në Oqeanin Paqësor pasi më shumë dyoksid karboni absorbohet nga atmosfera, transmeton KosovaPress.

Hulumtimi për shpërbërjen e ekzoskeletit me dëmtimin mekanoreceptor te gaforret, që lidhet me ashpërsinë e shkallës së acidifikimit të oqeanit, u botua në revistën shkencore ‘Science of the Environment Total’ dhe u financua nga Agjencia Kombëtare e SHBA për Oqeanin dhe Kërkimet Atmosferike (NOAA).