Opozitari serb: Regjimi i Vuçiq dhe BIA në aksion për të shkatërruar opozitën e bashkuar

Aktualisht po bëhet një aksion serioz i regjimit dhe BIA-s për të përçarë opozitën, e cila tashmë është bashkuar rreth të gjitha çështjeve serioze, tha kryetari i Partisë Liri dhe Drejtësi në Serbi, Dragan Gjilas.

Ai ka theksuar se kjo nuk është “kjo nuk është streha e fundit nëse Aleksandar Vuçiq mbetet në pushtet”, shkruan Danas.

Tashmë janë bërë 11 ditë që kur “14 persona janë vrarë në stacionin e trenit në Novi Sad dhe për këtë nuk është arrestuar askush në këtë vend”, ka thënë Gjilas, duke iu referuar vdekjeve nga shembja për shembjen e një strehe betoni mbi hyrjen e një stacioni hekurudhor në Novi Sad të Serbisë.

“Duhet të përsëritet se 14 persona u vranë nga korrupsioni, injoranca, arroganca, gjithçka që portretizon ky regjim. Kur një mbikalim u shemb në Gjenovë (Itali) disa vite më parë, 59 persona u sollën në gjykatë. Këtu askush, sepse aktualisht SNS po kërkon kush do të jetë ai që do të pranojë përgjegjësinë, të paguhet dhe të premtojë një qëndrim të shkurtër në burg, pastaj do të dalë”, tha ai.

Kur u pyet se cili është plani i radhës, ai u përgjigj se plani i partisë së tij është që të insistojë se “Vuçiq mund të mposhtet vetëm me të vërtetën”, sepse “kjo është e vetmja mënyrë ku ai nuk mund të luftojë”.

“Dhe ne po bëjmë gjithçka për të siguruar që sa më shumë njerëz të mësojnë për këtë, në një situatë ku më shumë se gjysma e Serbisë është e shkëputur nga mundësia që të ketë informacion se çfarë po bëjmë dhe çfarë po ndodh realisht në këtë vend”, tha ai.

“Kur një numër i mjaftueshëm njerëzish të mësojnë të vërtetën atëherë me ndryshimin e kushteve zgjedhore (“sa të jetë e mundur në një regjim diktatorial dhe autokratik”), do të ketë zgjedhje në të cilat “ajo pjesë e Serbisë do të jetë realisht shumica dhe të jenë në gjendje të ndryshojnë”.

Gjilas beson se ky plan mund të japë rezultate që në vitin e ardhshëm, kur në Serbi mund të priten zgjedhje të jashtëzakonshme.