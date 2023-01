Opozitarët udhëtojnë në SHBA për “Lutjet e Mëngjesit”: A u ftuan Kurti e Osmani?

Ish-kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti, ka konfirmuar se do të udhëtojë drejt SHBA-ve për të marrë pjesë në “Lutjet e Mëngjesit” në Kongresin Amerikan.

Këtë, ai e ka konfirmuar me anë të një postimi në Facebook, duke bërë të ditur se bashkë me të do të jenë edhe disa deputetë tjerë, shkruan lajmi.net.

“Sot, me disa kolegë deputetë, udhëtoj për Uashington për të marrë pjesë në Lutjet e Mëngjesit në Kongresin Amerikan — një ngjarje vjetore që mbledh politikanë nga shumë vende të botës. Gjatë tri ditëve të qëndrimit në Uashington do të takoj kongresistë e senatorë dhe miq e mbështetës të Kosovës nga ShBA-ja dhe vende të ndryshme”, ka shkruar ai.

Përveç Hotit, në “Lutjet e Mëngjesit” në SHBA do të jenë edhe dy krerët e partive opozitare, Memli Krasniqi i PDK-së dhe Ramush Haradinaj i AAK-së, shkruan lajmi.net.

E nuk dihet ende nëse në “Lutjet e mëngjesit”, siç tradicionalisht ndodhë, do të shkojnë edhe krerët e shtetit, presidentja Osmani e kryeministri Kurti, apo edhe kryetari i Kuvendit, Glauk Konjufca.

Lajmi.net ka kërkuar një konfirmim në Qeverinë e Kosovës dhe në Presidencë në lidhje me këtë çështje, mirëpo që deri tash nuk e ka marrë një të tillë.

Gjithashtu, lajmi.net ka kërkuar informacione edhe nga ambasada amerikane nëse krerët e shtetit do të udhëtojnë për këtë eveniment, por që deri në momentin e publikimit të këtij artikulli nuk ka përgjigje.

Kujtojmë se ditëve të fundit janë publikuar komunikimet mes ambasadorit të Kosovës në SHBA, Ilir Dugolli dhe ministrisë së Jashtme të Kosovës. Aty tregohet frustrimi i SHBA-ve me sjelljen e Qeverisë Kurti në raport me ngjarjet në veri.

Ambasadori Ilir Dugolli, kishte pasur një bisedë të vështirë telefonike me Drejtorin e Zyres për Çështje të Evropës Juglindore në DASh, z. Martin McDowell.

“Nuk ka dyshim që Serbia do të shfrytëzoj çdo mundësi për ta paraqitur Kosovën në dritë të keqe dhe për fat të keq tani ka mjaft municion për një gjë të tillë.” – thotë ambasadori Dugolli t’i ketë thënë McDoëell në bisedën telefonike.

Gjithashtu, Dugolli në raportin e tij ankohej se sjellja e shtetit nikoqir, SHBA-ve, është “larg më brutale” seç mund të paraqitet në publik.

Gjatë asaj periudhe madje, SHBA ua kishte shtyrë vizitat edhe disa zyrtarëve të pushtetit, përfshirë ministren e Drejtësisë, Albulena Haxhiu.

“Konfrontime” të pushtetit me zyrtarë amerikanë ka pasur edhe kohëve të fundit kur po kërkohet me trysni nisja e zbatimit të Asociacionit. Në këtë kuadër, Ambasada Amerikane ka thirrur për nesër një takim me shoqërinë civile dhe institucionet për të diskutuar modalitetet e mundshme të Asociacionit. /Lajmi.net/