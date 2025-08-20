Opozita shpërthen në të qeshura kur Vetëvendosje propozon Donika Gërvallën për kryeparlamentare

20/08/2025 12:14

Lëvizja Vetëvendosje ka propozuar Donika Gërvallën për postin e kryetares së Kuvendit, pasi Albulena Haxhiu nuk arriti të sigurojë votat e nevojshme për t’u zgjedhur në këtë detyrë.

Kur deputeti i Vetëvendosjes, Glauk Konjufca, propozoi emrin e Gërvallës, deputetët e opozitës shpërthyen në të qeshura.

Ndërsa u kthye në foltore për t’iu thënë deputetëve “mos qeshni por ju lutem votojeni atë”, Konjufcës vetë iu qesh.

“Mirë, atëherë kësaj radhe Lëvizja Vetëvendosje e propozon deputeten Donika Gërvalla për kryetare të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Mos qeshni, por ju lutem votojeni atë”, tha ai.

Seanca do të vazhdojë të premten nga ora 11:00

