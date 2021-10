Opozita kundërshton vendimin e qeverisë për Investitorin Strategjik: Ai është financues i Vetëvendosjes

Në Komisionin për Ekonomi, kryetari i këtij komisioni, Ferat Shala ka thënë se kjo lëndë ka vërejtje të shumta, siç tha ai njëra prej tyre është ajo për uzurpimin e pronës së Agjencisë së Pyjeve nga kompania në fjalë.

Gjatë mbledhjes së këtij Komisioni, deputeti Shala e ka quajtur investitorin në fjalë uzurpator.

Madje Shala tha se kjo lëndë më shumë është për ta dërguar në prokurori se sa të shpallet investitor strategjik nga Qeveria.

Sipas Shalës “Kosmonte Foods” është financues i Vetëvendosjes, andaj Qeveria i ktheu borxhin.

“Nga tetë anëtarë të Grupit operacional, vetëm katër prej tyre e kanë nënshkruar lëndën në fjalë. Si mund ta procesojë qeveria një lëndë të tillë, që ka mangësi të shumta juridike? Investitori është në kontest gjyqësor. Kjo lëndë për mua më shumë është për prokurori. Kjo lëndë në fjalë duhet të kthehet në qeveri për kompletim, mos me vazhduar kështu. Kjo kompani është financues i VV-së”, tha ai.

Ministrja Hajdari për këtë ka thënë se kjo qeveri është sfiduar me shumë aplikacione për investitorë, për shkak të legjislacionit në fuqi.

Ndërsa sa i përket akuzës së deputeti Shala, Hajdari tha se kjo kompani mund të jetë më shumë financuese e subjektit politik “Nisma”.

“Pas verifikimit për 6 muaj, kompania nuk ka asnjë rast të hapur në Gjykatë. Pra, as me Agjencinë e Pyjeve. Por, nëse ju mendoni se ka shkelje ligjore edhe mund të mos vazhdojmë. Mundet me qenë financues i Nismës”, tha ajo.

Në mbrojtje të kësaj kompanie ka dalë, deputeti nga LVV Armend Muja, i cili ka thënë se në bazë të kontratave, “Kosmonte Foods” është legal, jo ilegal.

“Ju kisha lutur mos iu gjuani njerëzve në qafë, meqë ka edhe media këtu. Ju kisha lutur mos me quajtur këtë kompani zaptues”, tha ai, duke shtuar se është projekt me rëndësi për rrethinën në atë pjesë.

Megjithëse ky investitorë, bashkë më disa tjerë, ishin autorizuar nga ish qeveria Haradinaj qe te merr statutin e Investitorit Strategjik, deputeti nga AAK, Pal Lekaj tha se ka mangësi të theksuara për ta shpallur këtë kompani si investitor strategjik.

Ditë më parë lajmi.net ka raportuar se ky investitor është rekomanduar nga qeveria për të marrë statutin e Investitorit Strategjik, ndërkohe qe është i paditur nga Ministria e Bujqësisë për çështjen e pronës.

Ish-ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Vesel Krasniqi ka thënë për lajmi.net se ministrja Hajdari ka bërë selektime në rekomandimin e sajë për Investitorin Staregjik, duke than se ka pasur edhe ndërmarrje tjera në pritje, por se dokumentacioni i tyre nuk është shfletuar. /Lajmi.net/