Opozita e kritikon Kurtin për “përfshirje në fushatën zgjedhore në Shqipëri”

Qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri, Albin Kurti dhe disa deputetë të tij, janë kritikuar nga partitë politike opozitare për atë që cilësohet si “përfshirje në fushatën zgjedhore në Shqipëri”, ku Lëvizja Vetëvendosje e regjistruar në shtetin shqiptar garon për deputetë me disa kandidatë në zgjedhjet e 25 prillit. Janë dy partitë më të mëdha opozitare, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ato që thanë se kryeministri Kurti me angazhimin e tij rreth fushatës në Shqipëri la anash qytetarët e Kosovës dhe problemet me të cilat ballafaqohen ata.

LDK: Marrja me zgjedhje e protesta në Shqipëri – papërgjegjësi

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, tha se “qeveria Kurti po neglizhon gjendjen me pandeminë në Kosovë duke u marrë me zgjedhjet në Shqipëri”. “Marrja me zgjedhje e protesta në Shqipëri nga kryeministri, ministrat e deputetët e tij në kohë, kur nga 80 bashkëqytetarë në javë vdesin në Prishtinë, kur të moshuarit e të rrezikuarit presin vaksinim, tregon papjekuri e papërgjegjësi. Përpjekja për të prekurit e familjet e tyre, për secilin tjetër që sot pret shpëtim qoftë madje edhe si solidarizim është një shembull sjellje prej lideri. Është lidership. Këtë punë, këtë shembull, këtë sjellje kjo Qeveri nuk po e jep dot! Ajo i ka braktisur njerëzit e vet. Në vend të kësaj, në kulmin e krizës shëndetësore e ekonomike, pozita, e zgjedhur për të prirë këtu, ka zgjedhur të jetë opozitë protestash e fushatash në një tjetër shtet”, shkroi Abdixhiku në Facebook.

PDK: Për Kurtin fushata në Shqipëri më e rëndësishme sesa jeta e qytetarëve të Kosovës

Kritika vijnë edhe nga kreui i grupit parlamentar të PDK-së në opozitë, Abelard Tahiri, i cili thotë se për kryeministrin Kurti “me e rëndësishme është fushata në Shqipëri sesa jeta e qytetarëve të Kosovës”. “Fatkeqësisht, vetëm në 20 ditët e fundit, 212 qytetarë kanë humbur jetën në betejë me virusin. Përveç një ndihme të vogël, Qeveria nuk ka siguruar asnjë vaksinë. E vetmja gjë që Kryeministri Kurti ka ndërmarrë deri më tash – ka qenë një urdhër për izolim për qytetarët e Kosovës, përderisa ministrat dhe deputetët e partisë së tij kanë çarë rrethimin dhe kanë dalë në Shqipëri për të bërë fushatë zgjedhore”, tha në një konferencë për media, Abelard Tahiri.

Qeveria nuk reagon, por kujton se po punon për planin e qeverisjes

Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur këtyre kritikave të drejtpërdrejta të opozitës, për përfshirjen e qeverisë së Kosovës gjatë javës që lamë pas, në fushatën zgjedhore në Shqipëri, por kryeministri Albin Kurti, zgjodhi të bëjë njoftimin se gjatë fundjavës ai së bashku me kabinetin qeveritar, siç tha “kanë punuar në hartimin e programit qeverisës”. “Të shtunën dhe të dielën, përgjatë katër sesioneve të ndara, bashkë me të 17 anëtarët e kabinetit qeveritar, zhvilluam punëtorinë për hartimin e Programit Qeverisës dhe Planin e Veprimit për katër vitet e ardhshme të qeverisjes sonë. Qëllimet strategjike, objektivat operacionale dhe masat që do të ndërmerren u prezantuan dhe u shqyrtuan gjerësisht”, shkroi Kurti duke shtuar se “qytetarët kanë votuar për ndryshimin, të cilin do ta jetësojë qeveria e tij”. Ai tha se programi qeverisës së shpejti do ta dalë për votim në qeveri dhe parlament.

Kurti “duhet të jetë shumë më i përmbajtur”

Analistët politikë nga ana e tyre mendojnë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti, nuk duhet të përfshihet në fushatën zgjedhore në Shqipëri, siç i tha Deutsche Welles Arton Demhasaj, analist politik. “Albin Kurti tash nuk është vetëm kryetar i Vetëvendosjes, por, është edhe kryeministër i Kosovës që ka marrë mandat në kuvendin e Kosovës dhe ai duhet të jetë shumë më i përmbajtur dhe i tërhequr nga zgjedhjet në Shqipëri, sepse kjo mund të interpretohet si ndërhyrje direkte e qeverisë së Kosovës në zgjedhjet në Shqipëri, përderisa ne e shohim kryeministrin Kurti dhe plot ministra të tij që vazhdimisht po bëjnë fushatë për kandidatët e Vetëvendosjes në Shqipëri. Kjo nesër mund të përkeqësojë raportet ndërmjet dy qeverive, kushdo që i fiton zgjedhjet në Shqipëri”, tha Demhasaj.

Vetëvendosja me plan afatgjatë në Shqipëri?

Sipas Demhasajt, përfshirja e qeverisë Kurti në fushatën zgjedhore në Shqipëri, mund të jetë edhe plan afatgjatë për Vetëvendosjen në Shqipëri. “Kjo mund të jetë ndoshta edhe një strategji afatgjatë e Vetëvendosjes që në një farë mënyre ta forcojnë sa më shpejt dhe sa më shumë Vetëvendosjen në Shqipëri në mënyrë që pastaj përmes Vetëvendosjes në Shqipëri të inicohet bashkimi kombëtar ide që vazhdimisht e ka proklamuar Kurti nga Kosova”, tha Demhasaj.

Ndërkohë zyrtarë të lëvizjes Vetëvendosje, mbështetjen që Vetëvendosja e Kosovës po i bënë kandidatëve të Vetëvendosjes në Shqipëri, nuk e shohin si ndërhyrje në punët e shtetit shqiptar, por, vetëm siç thonë “një lloj mbështetje logjistike dhe politike”. “Zgjedhjet e 25 prillit në Shqipëri kanë hapur mundësinë që modelin e fitores qytetare me 14 shkurt, ta ndajmë aktivisht edhe me vëllezërit e motrat tona në Shqipëri. Në fakt, Lëvizja Vetëvendosje në Kosovë është e lumtur të përkrahë forca progresive që angazhohen për barazi sociale, zhvillim ekonomik e të drejta në gjithë rajonin, sepse Kosova është e sigurt dhe e zhvilluar po aq sa është edhe rajoni i saj”, shkroi në facebook Arlind Manxhuka, njëri nga zëdhënësit e Vetëvendosjes në Kosovë./DW