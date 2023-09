Opinionisti Gashi deputetit të VV-së: Ti me shpirt e zemër je PDK Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Adnan Rrustemi dhe analisti Astrit Gashi janë përplasur teksa debatonin për zhvillimet e fundit në dialog dhe qëndrimet e kryeministrit, Albin Kurti. Gashi iu drejtua Rrustemit duke i thënë se është me PDK-në dhe jo me VV-në. “Ti as Vetëvendosje nuk je, sinqerisht, ti je PDK me shpirt e me zemër”,…