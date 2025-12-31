Operohet Alaudin Hamiti

Moderatori i Big Brother VIP Kosova, Alaudin Hamiti, i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale. Përmes një fotografie të postuar në Instagram, ku shihet i shtrirë në spital, prezantuesi bëri të ditur se ndërhyrja ishte për heqjen e gurëve nga kanali urinar, një procedurë që, siç shprehet ai, ishte e pashmangshme. Hamiti u shpreh se ndihet…

ShowBiz

31/12/2025 15:36

Moderatori i Big Brother VIP Kosova, Alaudin Hamiti, i është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale.

Përmes një fotografie të postuar në Instagram, ku shihet i shtrirë në spital, prezantuesi bëri të ditur se ndërhyrja ishte për heqjen e gurëve nga kanali urinar, një procedurë që, siç shprehet ai, ishte e pashmangshme.

Hamiti u shpreh se ndihet mirë dhe shpreson që të premten të rikthehet sërish aty ku emocionet janë të vërteta, në PRIME të parë të BBVK-së për vitin 2026.

Më poshtë deklarata e plotë e prezantuesit:

