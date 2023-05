Operimi përfundoi me sukses, reagon Marash Kumbulla Marash Kumbulla i është nënshtruar një intervenimi kirurgjik dhe do të mungojë gjatë për Romën. Qendërmbrojtësi i kombëtares shqiptare u dëmtua para disa ditësh dhe së fundmi klubi i Romës ka bërë me dije se mbrojtësi kuqezi ka kryer një operacion dhe gjithçka ka përfunduar me sukses. Megjithatë, procesi i rikuperimit pritet të jetë i…